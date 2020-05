Jurgen Klopp : «Nous devons nous assurer que nous serons à nouveau physiquement prêts »

Malgré l’arrêt provisoire du championnat dû à l’épidémie du coronavirus, Jurgen Klopp est toujours très concentré sur ses objectifs de cette saison. Le manager de Liverpool ne veut pas être surpris par les événements, au cas où la Premier league ou la Ligue des champions reprenait.

A moins de trois victoires d’un titre national qui leur échappe depuis 30 ans, les Reds de Liverpool ont vu brusquement le championnat suspendu à cause de la pandémie du coronavirus. Et le doute sur l’arrêt définitif de la saison est plus présent ces derniers jours où la France et les Pays-Bas ont déjà mis un terme à leur championnat. Pourtant, un homme croit dur comme fer, quant à la reprise du championnat. En quête de son véritable premier titre national avec Liverpool, Jurgen Klopp est toujours aussi motivé par la même force avec laquelle il a commencé cette saison. Malgré les signaux inquiétants des championnats voisins, le technicien allemand reste campé sur ses objectifs.

«Nous devons nous assurer que nous serons à nouveau physiquement prêts. Ensuite, il y a la chose technique et la chose tactique. Nous nous rappelons des choses que nous avons accomplies dans le passé et que nous voulons accomplir dans le futur », a indiqué Klopp. Il est donc clair que, si la Premier League rouvrait ses portes à nouveau, les Reds et leur entraîneur ne lâcheraient rien sur leur passage.