Journée internationale de l’Afrique : Des artistes se mobilisent contre le Coronavirus

La communauté internationale célèbre, ce 25 mai 2020, la journée internationale de l’Afrique. Pour la circonstance, le Worldwide afro network (WAN) annonce un concert de sensibilisation sur les conséquences du Coronavirus.

La célébration de la journée internationale de l’Afrique se fera cette année dans un contexte particulier dominé par la pandémie du Coronavirus. Mais pour marquer l’événement, la société civile et la diaspora se mobilisent pour lutter contre les conséquences sanitaires et sociales de la pandémie du coronavirus.

Pour la réussite de cette journée dédiée à l’Afrique, le projet WAN entend réunir les artistes, leaders et innovateurs pour une campagne sur les réseaux sociaux. La journée, suivant les explications de son initiateur, l’animateur Amobé Mévégué, « s’achèvera par un show 2.0 qui sera diffusé gratuitement en prime-time sur toutes les chaines nationales africaines et certaines chaînes privées du continent ».

« L’objectif principal est de sensibiliser les populations aux risques d’infection et d’engager une réflexion collective sur l’Afrique post-crise et de soutenir les acteurs de la construction de cette nouvelle Afrique, solidaire et innovante », a précisé Amobé, avant d’ajouter qu’une quinzaine d’artistes africains de renommée internationale s’annoncent déjà pour ce show.