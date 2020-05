Jour sombre pour Ludivine Clerc: décès de l’acteur Michel Piccoli dans ses bras

L’acteur français Michel Piccoli est mort à 94 ans le 12 mai 2020 des suites d’un accident cérébral.

Dans une annonce faite ce lundi 18 mai 2020, par Gilles Jacob, ami de l’acteur et ancien président du Festival de Cannes dont il était un visiteur régulier, l’acteur Michel Piccoli qui incarnait le cinéma français et avait été auréolé notamment par quatre César, deux Molières et un prix d’interprétation à Cannes est décédé. D’après le communiqué transmis à l’AFP, Michel Piccoli s’est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d’un accident cérébral.

Né en 1925, Michel Piccoli commence sa vie en Corrèze, où sa famille a fui l’occupation. Acteur, producteur et réalisateur, il avait notamment été révélé au grand public dans « Le Mépris » de Jean-Luc Godard, aux côtés de Brigitte Bardot. Il laisse derrière lui sa troisième épouse Ludivine Clerc et trois enfants : Anne-Cordélia, fruit de son amour avec l’actrice Éléonore Hirt, décédée le 27 janvier 2017, et Inord et Missia, deux enfants adoptés avec Ludivine. Il a également vécu un mariage de onze ans avec Juliette Gréco, entre 1966 et 1977.