José Mourinho : « Messi nous rend tous plus forts »

Nouvel entraîneur de Tottenham, José Mourinho a dressé des louanges à Lionel Messi, qu’il considère comme l’un des meilleurs au monde. Le technicien portugais estime que la Pulga est une chance pour les coachs qui ont eu à l’affronter car il leur permet de progresser.

L’année 2019 aura été riche en trophées pour Lionel Messi. Soulier d’or, meilleur joueur de l’année, Ballon d’or, la liste est longue. Formé au cœur même de la Masia (la fabrique de talent du Barça), la Pulga est l’un des meilleurs footballeurs de la planète si ce n’est le meilleur. Rare sont les entraîneurs dont l’équipe n’a pas encore goutté au génie de l’Argentin. Et ce n’est pas José Mourinho qui dira le contraire.

Ancien entraîneur du Real Madrid, le Special One et son équipe ont subi à plusieurs reprises les coups de butoirs du capitaine du Barça. Une qualité hors pair qu’a reconnue et saluée le technicien portugais dans une interview accordée à ‘’Give Me Sport’’ il y a quelques mois. « Messi rend tous les entraîneurs meilleurs : c’est le meilleur parce qu’il vous oblige à étudier, analyser et décider », a-t-il confié.

Pour José Mourinho, c’est très difficile de trouver la tactique idéale pour stopper de tel joueur qui vous montre une facette pour la changer l’instant d’après. Quand vous essayez de décoder leur jeu, de comprendre comment il peut faire mal à l’adversaire, il est trop tard pour l’arrêter : c’est quelque chose de dramatique », a-t-il ajouté.