Johnny Hallyday: sa fille Laura Smet bientôt maman pour la première fois

La fille aînée du taulier Johnny Hallyday, Laura Smet, 36 ans, est enceinte de son premier enfant.

De l’au-delà, Johnny Hallyday sera, à nouveau, grand père. Un an après son mariage avec Raphaël Lancrey-Javal, sa fille Laura Smet, la comédienne, est enceinte de son premier enfant. Comme vous le révèle Voici, cette semaine, avec une photos exclusive à l’appui, la comédienne de 36 ans, enceinte de quatre mois, devrait donner naissance à son premier enfant au début de l’automne. Le média précise qu’il s’agira du deuxième enfant pour Raphaël, déjà papa d’un adolescent de 12 ans.

Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal sont en couple depuis 2013. « J’ai trouvé l’apaisement à 30 ans. Peut-être parce que j’ai rencontré la bonne personne. Je suis devenue quelqu’un de serein. », confiait Laura Smet en 2018 à Paris Match. Ils ont célébré leur mariage civil le 1er décembre 2018, suivi d’une cérémonie religieuse le 15 juin 2019 au Cap Ferret, jour des 76 ans de Johnny Hallyday.

Anéanti par la maladie, Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre 2017. La suite, tout le monde la connait. La fille aînée du défunt rocker et de Nathalie Baye était entrée en guerre avec son ex-belle-mère, Laeticia Hallyday, après avoir découvert que son père venait de léguer l’intégralité de sa fortune et de ses biens à sa veuve, Laeticia Hallyday, déshéritant ainsi ses quatre enfants, comme la loi californienne le permet. Décidée à se battre, après des mois de conflit, l’actrice-réalisatrice a pu trouver un accord avec la mère de Jade et Joy, et récupérer quelques objets auxquels elle tenait particulièrement, comme le disque de platine du single Laura ou des blousons en cuir, ayant appartenu à son père.

Enceinte maintenant de son premier enfant, les plus belles années attendent désormais Laura Smet et son époux.