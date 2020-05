Johnny Hallyday: Laeticia attristée par la fermeture de l’un de ses clubs mythiques

Laeticia Hallyday a exprimé sa tristesse, suite à l’annonce de la fermeture de l’un des clubs mythiques de Paris, « Le VIP Room ».

Jean-Roch, responsable du club « Le VIP Room », a annoncé, le jeudi 21 mai 2020, la fermeture de l’une des discothèques les plus populaires de la capitale française, dont il était propriétaire. « Depuis cinq ans, nous subissons de plein fouet les conséquences des attentats, des manifestations des « gilets jaunes » et maintenant de Covid-19. Notre métier n’est pas aidé à Paris. Le VIP Room ne rouvrira pas ses portes. C’est terminé. J’ai mis le fonds de commerce en vente », a confié le principal intéressé à AFP. Le club est situé dans la rue de Rivoli, en face du jardin des Tuileries, et proposait une discothèque de 1.000 m2 sur trois niveaux, un bar lounge et un restaurant italien.

Laeticia Hallyday attristée

Laeticia Hallyday n’a pas pu s’empêcher d’apporter son soutien à Jean-Roch dans un message privé sur Instagram, rendu public par l’homme d’affaires lui-même. « Je viens de regarder toutes tes stories, je ne savais pas. Ça me fait quelque chose parce que même si nous ne vivions plus à Paris depuis plusieurs années, toi, ton équipe si bienveillante et ce club iconique, c’est la mémoire de ce temps de l’insouciance, du bonheur, de la légèreté, du lâcher prise », a écrit la veuve de Johnny Hallyday, qui, elle aussi, était une fidèle du VIP Room.

En effet, Johnny Hallyday s’y rendait pour faire la fête et boire des coups avec ses plus fidèles amis. C’est pourquoi, elle rappelle son message: « j’ai vu mon homme si heureux dans ce lieu à refaire le monde jusqu’au bout de la nuit avec ses potes. Tu peux être fier d’avoir donné du rêve et du bonheur. C’est immensément précieux aujourd’hui. Je sais que le chemin ne s’arrêtera pas là. On te suivra jusqu’à la lune. Respect et admiration pour toujours. Je t’aime fort ».