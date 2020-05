Jérémy Ménez: avant son arrivé, « le PSG n’avait pas gagné de titre de champion depuis 19 ans »

Dans un live Instagram, l’attaquant Jérémy Méne a évoqué son départ de Paris Saint-Germain.

Jérémy Ménez a expliqué, à ses fans, son départ du PSG. « Concernant mon départ du PSG, il s’est passé des choses et je sentais peut-être que je n’avais pas toute la confiance du club à ce moment-là et qu’il était mieux pour moi d’aller voir ailleurs », a-t-il indiqué dans son live Instagram. Pour lui, il n’y a aucune rancœur. « C’est comme ça dans la vie, parfois ça ne marche plus et il faut changer », fait-il remarquer.

A propos des regrets, il répond par la négation: « Non parce que je suis parti en fin de contrat et qu’on n’est pas tombé d’accord. J’ai vécu trois belles années. J’ai été champion de France deux fois (2013, 2014), j’ai gagné la Coupe de la Ligue. Donc je sors gagnant de cette histoire ». A l’en croire, avant son arrivée, le PSG n’avait pas gagné de titre de champion depuis 19 ans. « Le titre de champion de France avec le PSG restera gravé (…) Gagner le titre de champion dans la ville où t’es né, c’est un truc de fou.”, dit-il avec fierté.