Jean Jacques Kouamé: ce tacle d’Ariel Sheney qui lui rafraîchit la mémoire

Dans un live sur sa page Facebook ce dimanche 10 mai 2020, l’ex poulain de Dj Arafat, Ariel Sheney a remis Jean Jacques Kouamé à sa place.

A l’occasion de l’anniversaire de l’artiste Couper-décaler, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, Jean Jacques Kouamé s’en est pris à Ariel Sheney. Ce dernier aurait enlevé sa main de son épaule. « Ariel Sheney, c’est mon enfant qui est venu me voir un jour. Il m’a dit : papa, j’ai besoin que tu me produises un jour. J’ai dit: mon fils, tu es déjà avec Arafat, j’ai besoin de demander la bénédiction à mon petit ( Dj Arafat Ndlr) (…). Je lui ai dit : mon fils, finis ton contrat avec Arafat et puis on est ensemble. Aujourd’hui, il est ce qu’il est, mais il n’a pas plus d’argent que moi. Malgré ce qu’il est, il demeure mon fils et puis je l’aime », a évoqué Jean Jacques Kouamé.

Ariel Sheney s’explique

Dans sa vidéo , Ariel Sheney a tenté de rafraîchir la mémoire à Jean Jacques Kouamé . « Mon vieux père JJK, jamais je ne t’ai manqué de respect, parce que tu mérites le respect. Mais le respect que je te donne, là, mon vieux, ce n’est pas une fin en soi » a t-il affirmé. Selon lui, il a enlevé sa main parce qu’ils ne sont pas au dessus de la loi et doivent respecter les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus.

« Si tu ne m’arranges pas faut pas me déranger » a t-il lancé. Puis de continuer: « Quand toi et moi on s’est croisé, j’étais même pas encore avec Arafat. J’étais avec Kédjévara dans son studio au 12ème. Tu m’as dit ouais, il y a pas drap, on va s’appeler. Quand on s’est quitté, on ne s’est plus jamais parlé. Tu ne m’as plus jamais eu au téléphone » va t-il expliquer.