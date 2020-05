« Je veux revenir au PSG et y finir ma carrière, ce serait magnifique »

A bientôt 39 ans, Nené rêve toujours de jouer dans un top club. L’attaquant de Fluminense en première division brésilienne, ambitionne de finir sa carrière au PSG, club où il a évolué entre 2010 et 2013.

Recruté en 2010 aux premières heures de l’arrivée des Qataris au PSG, Nené a été l’un des premiers artisans du grand retour du club parisien sur la scène européenne. En trois saisons chez les franciliens, l’ex-international brésilien a inscrit 48 buts en 112 apparitions. Aujourd’hui, pensionnaire de Fluminense en première division brésilienne, l’ancien Auriverde rêve de revenir chez les champions de France pour y finir sa carrière. « Ça serait magnifique. Paris, c’est ma deuxième maison, j’ai toujours suivi le club. J’ai encore des amis là-bas. Je viens souvent en vacances. C’est mon club de cœur en dehors du Brésil », a-t-il d’abord lancé lors d’un Live sur Youtube avec « Sabri Parisien ou Rien ».

Accroché à son rêve plus qu’improbable, Nenê fait déjà des appels de pied à à ses anciens dirigeants, dont Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, qu’il a côtoyés brièvement. Il assure être toujours très performant. « Je vais avoir 39 ans et tous les ans, on me dit que je vais arrêter. Moi je suis bien, je prends du plaisir. C’est une chose que j’aime. Donc je profite même si ça va arriver un jour. Dans trois ou quatre ans, je ne sais pas. J’ai cette volonté de finir peut-être ma carrière à Paris. Je pense que ce serait bien pour le club, les supporters et moi. Ce serait magnifique. Avant d’arrêter, j’aimerais passer un dernier petit moment là-bas. », a-t-il ajouté.