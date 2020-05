« Je ne voudrais pas gagner la Liga comme ça »

Porté cet hiver à la tête des Blaugranas, Quique Setién rêve de remporter la Liga cette saison. Mais le coach du Barça ne souhaite pas gagner le titre à cause d’un arrêt définitif du championnat provoqué par le coronavirus.

Malgré les rumeurs sur la probable reprise des entraînements, le retour des compétitions, dont la Liga, en Espagne, est toujours incertain. Avec cette crise de coronavirus, les dirigeants espagnols négocient plusieurs options pour faire rouler à nouveau le cuir rond sans pour autant mettre en péril la vie des joueurs et des supporteurs. Le premier scénario serait de disputer toutes les rencontres à huis clos avec le risque que cela pourrait contraindre les petits clubs à mettre la clé sous le paillasson (les équipes générant la plus grosse partie de leur revenu par la vente de ticket d’entrée). L’autre scénario serait de mettre un terme au championnat comme c’est déjà le cas en France et au Pays-Bas. Mais là encore, rien n’est joué d’avance, car les deux premiers au classement, le Real Madrid et le Barça, ne sont distancés que de deux points.

Une possibilité qui arrangerait les Blaugranas, qui sont actuellement premiers de Liga. Mais pour Quique Setién, gagner le championnat dans ces conditions n’honore pas le club catalan. Le technicien espagnol souhaite décrocher le titre, le premier de sa carrière, mais en terminant la saison. « Je n’aimerais pas gagner le championnat de cette manière. Nous aimerions que le classement reste ainsi, mais tout le monde aimerait terminer la saison et être sacré champion en jouant tous les matches, tout comme en Ligue des champions« , a affirné Setién lors d’un entretien vidéo pour la chaîne officielle du club.

L’entraîneur blaugrana s’est montré impatient que tout « revienne à la normale » le plus vite possible, mais que les garanties sanitaires et de sécurité sont importantes, afin de ne pas augmenter le nombre de personnes positives à la Covid-19 et repartir sur une deuxième vague. « Il nous tarde de pouvoir travailler après cette pandémie qui nous a tous affectés », a-t-il ajouté.