« Je ne suis pas un prophète, j’aime simplement mon pays », Guy Mitokpè

Considéré comme un prophète sur les réseaux sociaux, après la débâcle du Parti du renouveau démocratique (PRD) aux dernières élections communales et municipales, l’ancien député, Guy Mitokpè,affirme que, loin d’être un prophète, il est simplement un patriote.

Dans un post intitulé « Je ne suis pas un prophète, j’aime simplement mon pays » publié sur sa page Facebook en réponse à une publication du Pr Simon Narcisse Tomety sur sa personne, le secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir, l’honorable Guy Mitokpè, a lié ses prises de position au parlement à son attachement à l’intérêt de la patrie.

Le plus jeune député de la septième législature a affirmé dans sa publication que, depuis la proclamation par la CENA des résultats des dernières élections communales et municipales, il a reçu beaucoup de messages et d’appels pour le féliciter d’avoir prophétisé sur le sort du PRD. « Je vous en sais gré. Cependant, à l’honneur de tous, je voudrais dire que je ne suis que Guy Dossou MITOKPE… Je ne suis pas un Prophète », lit-on dans sa publication.

Pour Guy Mitokpè, il n’est pas question de s’attribuer, tout seul, le combat mené par l’opposition. « Oui, je ne suis qu’un des députés de la 7ème législature…Je suis le Secrétaire Général du Parti Restaurer l’Espoir (RE); Je suis de ceux qui ont mené le combat au sein de l’opposition parlementaire et je suis fier d’avoir été à ce rendez-vous de l’histoire politique de notre commune patrie« , indique-t-il dans son écrit.

Le secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir, Guy Mitokpè, a justifié également le sens de son combat politique, qui était une manière d’exprimer son attachement aux Béninois du nord au sud et de l’est à l’ouest, avant de rendre hommage à toute la minorité parlementaire d’alors. « C’est l’occasion de rendre un hommage mérité à tous ceux qui, avec nous, ont fait ce beau combat au parlement. Je ne saurai les citer tous, car beaucoup d’eaux ont coulé sous le pont, mais nonobstant le contexte que nous traversons, je voudrais les saluer pour leur courage et le sens de l’engagement pour notre commune patrie. », a-t-il écrit dans sa publication.