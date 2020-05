« Je n’ai pas été condamné par la justice du Bénin », Komi Koutché

Condamné à 20 ans de prison pour des infractions de malversation, alors qu’il était DG FNM, l’ancien ministre de Boni Yayi refuse d’admettre qu’il a été condamné par la justice de son pays. A l’en croire, il a été d’abord écouté par la justice du Bénin, qui ne lui a pas trouvé d’infraction. C’est seulement après, affirme-t-il, qu’il a été condamné par la justice du président de la République.

Évoquant sa condamnation à 20 ans de prison lors de l’entretien qu’il a accordé au site d’information « Financial Afrik », l’ancien ministre Komi Koutché soutient que cette condamnation ne provient pas de la justice béninoise, mais de celle qui est au service du président de la République. « Je n’ai pas été condamné par la justice de mon pays. Bien au contraire, avant d’être démantelée, la justice républicaine de mon pays m’a écouté dans le dossier en question et m’a purement et simplement relaxé, le juge ayant signifié qu’il n’y avait aucun élément dans ce dossier, étant donné que tous les comptes concernés ont été certifiés et connus de la chambre des comptes« , a-t-il indiqué.

A en croire le ministre Komi Koutché, il ne s’agit pas en réalité d’une condamnation, « le Benin n’ayant plus de justice. Il s’agit juste des agissements d’acteurs qui ont une aversion pour la compétition démocratique« , indique-t-il. Opinant sur le verdict de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Komi Koutché affirme que, même si Hitler devrait revenir répondre de ses actes, je me demande si aucun tribunal de ce monde lui donnerait 20 ans de prison, indique-t-il. « Mais une chose est sûre, moi je considère ses agissements d’un autre âge comme des risques du métier politique, qui ne sauraient me détourner de ma marche sereine vers l’atteinte de mes objectifs. Je ne baisse donc ni le regard ni la vue, car ma cible est devant.« , martèle-t-il.