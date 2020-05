« … je le répète, je suis plus talentueux que Drogba et Samuel Eto’o », El Hadji Diouf (Vidéo)

El Hadji Diouf se réclame incontestablement des figures emblématiques du football africain. L’international sénégalais, lors d’une rencontre, a voulu encore le dire et le répéter haut et fort comme étant « plus talentueux que Drogba et Samuel Eto’o… ».

Ancien attaquant des Lions du Sénégal, El Hadji Diouf demeure toujours aussi prolixe. Dans une conversation filmée et largement reprise par la presse sénégalaise, l’ancien joueur de Lens ou de Liverpool n’a pas fait dans la dentelle pour se comparer à Samuel Eto’o ou à Didier Drogba.

« Ce que je te dis, je le pense. Le plus talentueux de nous tous, c’est El-Hadji Diouf. Le joueur africain le plus talentueux est là. Allez leur poser la question, ils vont vous dire. Patrick Mboma, je te dis tout le monde peut gagner la Coupe d’Afrique. Mais être double ballon d’or et le plus jeune… N’oublie pas que Samuel Eto’o ou Didier Drogba avant qu’ils ne l’embrassent ont trouvé ma bouche sur le ballon d’or. J’ai gagné deux fois avant eux », lance-t-il.

Double vainqueur du Ballon d’Or africain (2001 et 2002), El Hadji Diouf est le premier jeune joueur africain à réaliser une telle prouesse. Il a également été Meilleur joueur de la CAN 2002. 7è meilleur joueur de la Coupe du monde 2002, il a été retenu parmi les 10 meilleurs dont le trio de tête est : Oliver Kahn, Ronaldo et Hong Myung-bo.