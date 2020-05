« J’ai peur, aidez-moi », quand le révérend Camille Makosso déprime (vidéo)

En prélude à sa première sortie, depuis le décès de sa femme, le général Makosso a, dans une vidéo, postée sur Facebook, exprimé sa peine.

Même s’il fait l’effort d’aller bien sur les réseaux sociaux, visiblement, le général Makosso déprime. Depuis son retour sur les réseaux sociaux, après le décès de sa femme, parfois, sa voix n’est plus pareille. « Nous sommes le jours J, premier direct face-à-face avec le général », a-t-il affirmé, quelques minutes avant sa première vidéo, après son deuil. Pour lui, un direct a ses émotions. « La douleur, elle est grande, la douleur elle est là », dit-il en larmes.

Malgré la douleur qu’il ressent et la tristesse qui se voit dans ses yeux, Makosso a quand même décidé de se vider. « Mais aujourd’hui, il faut que je me vide, parce que si je ne me vide pas, ce qui est en moi peut me détruire. C’est la première fois que je veux faire un direct et je suis stressé », a-t-il confié à ses fans dans une vidéo légendée « J’ai peur, aidez-moi ».