«J’ai joué contre Messi et Neymar, et mon choix est fait»

Si la comparaison entre Lionel Messi et Neymar ne suscite pas beaucoup de débat, tant l’Argentin surpasse le Brésilien, selon les statistiques; pour ceux qui ont affronté les deux stars, comme Mario Lemina, l’attaquant parisien dépasse le capitaine du Barça.

Ancien joueur de la Juventus, aujourd’hui à Galatasaray, Mario Lemina fait partie de ceux qui ont subi les foudres de Messi et de Neymar. Le milieu de terrain gabonais a été le témoin vivant de la démonstration de force des deux stars du temps où ils évoluaient ensemble au Barça. En finale de la Ligue des champions entre la Juve et le Barça en 2015, l’ancien Bianconero et toute son équipe ont été impuissants face aux génies de Neymar et de Messi, qui ont plié à eux deux la rencontre.

Une époque qui a profondément marqué le joueur. Mais au moment de désigner le joueur qui l’a le plus impressionné, l’ancien milieu de Lorient a déposé sa pièce sur le Brésilien. Interrogé par le podcast Ballin, le milieu de terrain du Galatasaray a avoué avoir été plus impressionné par Neymar que par Lionel Messi, lorsqu’il jouait encore à la Juventus. « Neymar est le joueur qui m’a le plus impressionné. Il a dribblé toute la défense » en finale face à la Juve, dit-il, avant d’ajouter: « J’ai joué contre Messi, il m’a moins impressionné que Neymar« .