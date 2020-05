Jackie Appiah: ses aveux sur ses rôles érotiques dans Nollywood

Jackie Appiah est l’une des stars ghanéennes les plus aimées. Star de Nollywood, l’actrice a fait des révélations sur ses rôles érotiques en tant qu’actrice.

Sur son compte instagram, Jackie Appiah a fait une révélation sur certains types de rôle qu’elle joue dans ses films. Selon Jackie Appiah qui fait l’unanimité et bénéficie d’une grande notoriété, elle ne jouerait jamais dans des films qui l’obligent à se mettre nue. « J’ai remarqué que mes fans n’aiment pas que je sois touchée à l’écran » a t-elle fait remarquer. Elle poursuit: « une fois, lors d’un tournage, je devais recevoir un bécot conformément au scénario. Alors que la scène suivait son cours, j’ai vu certains visages changer d’aspect».

Tout savoir sur Jackie Appiah

Surnommée les « yeux et le sourire du Ghana», Jackie Appiah est Canadienne d’origine Ghanéenne. Née 05 décembre 1983 à Toronto au Canada, elle ne connaîtra le Ghana qu’à l’âge de 10 ans quand elle a déménagé avec sa mère pour son pays d’origine. Elle a commencé sa carrière d’actrice dès l’âge de 12 ans au Ghana. Pour l’actrice, le rôle qu’elle a le plus aimé est ‘’la fille de maman’’ par Venus Films. Le film raconte l’histoire de la famille Bartels où elle a joué le rôle de Princesse, la fille.

Que ce soit sur le plan national, continental et international, l’actrice a été récompensée à plusieurs reprises pour son apport et ses différents rôles au cinéma. On peut citer entre autres les prix : la meilleure actrice dans un rôle principal aux Africa Movie Academy Awards 2010 et Meilleure actrice à Drama, pour sa performance dans The Perfect Picture aux prix Africa Magic Viewers ‘Choice 2013 à Lagos, au Nigeria.

Follement amoureuse, l’actrice a, en 2005 dit oui à Peter Agyemang, un homme d’affaires ghanéen. Le couple divorcera quelques années plus tard. Jackie Appiah autrefois Jackie Agyemang Appiah, a un fils Damien Agyemang fruit de son mariage avec son ex mari.