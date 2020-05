Inter Milan : ce que Mourinho a dit à Ibrahimovich avant son départ pour le Barça

En cette période de confinement, où la reprise de la Premier League est toujours incertaine, José Mourinho est revenu sur ses années glorieuses à l’Inter Milan, période durant laquelle il dominait toute l’Europe. L’entraîneur portugais s’est notamment souvenu de sa discussion avec Zlatan Ibrahimovic, après l’annonce de son transfert vers le Barça, pendant l’été.

Recruté cet été par Tottenham, après le limogeage de Mauricio Pochettino, José Mourinho a du mal à faire mieux que son prédécesseur sur le banc des Spurs. En trêve forcée en raison de la pandémie du coronavirus, le Portugais a confié, à la Gazetta Dello Sport, ses jours heureux, du temps où il dominait l’Europe avec l’Inter Milan en 2010. Porté sur le banc des Nerazzurri en 2008, le technicien lusitanien a permis au club italien de remporter sa quatrième Ligue des champions et deux titres nationaux. Un passage réussi pour le Spécial One qui s’est souvenu de son échange avec Zlatan Ibrahimovic, après l’annonce de son transfert vers le Barça, pendant l’été 2009.

Meilleur buteur du club, Zlatan Ibrahimovich avait signifié à ses dirigeants qu’il allait quitter les Nerazzurri à la fin de la saison pour rejoindre le Barça, afin de remporter la Ligue des champions. Embarqué dans un échange spectaculaire, le géant suédois a rejoint les Blaugranas la saison suivante, pendant que Samuel Eto’o faisait le chemin inverse. Il est entré dans le vestiaire après un match amical et a dit qu’il partait, car il devait gagner la Ligue des champions. Mes assistants italiens étaient paniqués et disaient qu’il serait impossible de gagner sans lui? Ses coéquipiers ne voulaient pas le perdre. Nous étions inquiets, c’est vrai et je l’étais aussi. Mais je lui ai dit, presque en plaisantant, que peut-être nous allions gagner après son départ », s’est remémoré le Portugais, auprès de la Gazzetta dello Sport.

Des prémonitions qu’auraient dû écouter Ibrahimovich, puisque l’Inter a battu le Barça en demi-finale de C1, avant de remporter le titre en battant en finale le Bayern Munich. Zlatan Ibrahimovic, lui, a préféré quitter la Catalogne après une seule saison et court toujours après un premier sacre en Ligue des champions.