« Il est difficile d’être le prochain Messi au Barça »

Au sommet du football mondial depuis une quinzaine d’années, Lionel Messi est toujours au centre des discussions, bien que le joueur ait peu baissé de rythme ces dernières années. Pour son ancien coéquipier au Barça, Gerard Delofeu, il est difficile de suivre les traces et rivaliser avec l’icône argentine.

Issu du centre de formation de la Masia (la fabrique de talent du Barça), Gerard Deulofeu n’a pas vraiment réussi à s’imposer chez les Blaugranas. Malgré son talent exceptionnel, le jeune Espagnol a été obligé de quitter son club. La faute à une concurrence féroce et la trop forte médiatisation qui pesait sur ses épaules. En effet, le jeune attaquant était considéré comme le futur Lionel Messi. Une atmosphère qui ne permettait pas l’épanouissement du joueur qui a préféré s’envoler vers d’autres cieux.

Ajourd’hui, évoluant à Watford en Premier League anglaise, l’international espagnol est revenu sur cette période délicate de sa carrière. « Quand vous êtes jeune au Barca, il y a beaucoup de regards sur vous, beaucoup de gens qui pensent que vous serez le prochain Iniesta, le Messi suivant, stars du football. (…) C’est difficile parce que les jeunes joueurs doivent travailler calmement, tous les jours, sans pression. Vous devez apprendre et travailler mais certaines personnes parlent trop et créent pour vous un rêve très difficile à atteindre », a-t-il confié lors d’un entretien à BeIN Sport.

Pour Delofeu, il était difficile pour lui de s’imposer dans une équipe où chaque poste était occupée par les superstars de la planète. «C’était très difficile parce que vous jouez bien pour le Barça B et vous savez que vous avez Messi, Neymar et Pedro devant vous, beaucoup de très bons joueurs et vous devez décider si vous voulez être patient ou partir et vivre d’autres expériences et jouer », explique-t-il. La seule alternative qui s’offre dans ces conditions est le départ. Un choix qu’a pris l’Espagnol sans hésiter. « Je suis quelqu’un qui ne veux pas être sur le banc », a déclaré l’homme qui a disputé 70 matchs avec les Hornets depuis qu’il s’est dirigé vers Vicarage Road en janvier 2018. Je veux jouer, et cela n’a pas d’importance si je suis au Barça, à Watford ou au Bayern. Ce que je veux, c’est être sur le terrain et être heureux. Vous pouvez être beaucoup plus heureux à Waford de jouer que d’être remplaçant dans une équipe comme le Barça. Si vous ne jouez pas, vous n’êtes pas heureux, c’est ma mentalité », a-t-il conclu.