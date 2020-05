«Il est complet, très fort, efficace et dribble bien», la recrue parfaite que Messi veut au Barça

Sur une pente descendante, depuis le départ de Neymar pour le PSG, le Barça est toujours à la recherche de l’oiseau rare, qui a déjà fait ses preuves sur la scène européenne. Après Coutinho, Dembélé, Boateng, Griezmann et Braithwaite, les Blaugranas tentent aujourd’hui Lautaro Martinez, le prolifique attaquant argentin de l’Inter Milan.

Un choix validé par Lionel Messi, qui, dans une interview accordée au journal espagnol Sport, a indiqué que son compatriote, a « à peu près la même capacité » que Luis Suárez. Il l’a décrit comme « impressionnant » et l’a comparé à son grand partenaire uruguayen dans l’attaque du Barça. «C’est un joueur très complet: il est fort, il dribble bien, il est efficace et sait protéger le ballon. Nous devrons voir avec lui et d’autres noms qui sonnent, a-t-il déclaré. Il est très similaire à Suarez. Les deux manient très bien avec le corps, ils tiennent le ballon, quand il s’agit de charger, au temps des buts, ils ont des choses similaires », a comparé la Pulga.