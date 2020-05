Ibrahimovich 15è, Messi 7è : le classement des 25 meilleurs butteurs de l’histoire du foot

Les meilleurs buteurs de l’histoire ont tous marqué plus de 500 buts au cours de leur carrière. Tous ont été des légendes absolues pour leur pays et leurs clubs. Qu’ils soient encore en activité ou à la retraite, ces joueurs ont cimenté leur place dans l’histoire en marquant un grand nombre de buts dans toutes sortes de situations et d’angles différents.

Avec 717 buts pour l’un et 736 pour l’autre, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont respectivement classés 7è et 5è de ce classement bien gardé par le légendaire austro-tchécoslovaque Josef Bican avec ses 805 buts marqués en carrière. Troisième meilleur buteur encore en activité, le géant suédois Zlatan Ibrahimovich est logé à la 15è place sur la liste avec 544 buts. Triple champion du monde et ancienne gloire brésilienne, Pelé se positionne à la 3è place de ce classement avec ses 767 réalisations en carrière.

Rappelons que ce classement est établi par la Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF) et est constitué uniquement des joueurs qui ont franchi la barre des 500 buts en matchs officiels, toutes compétitions confondues. Les buts marqués en compétitions non officielles sont donc exclus, tout comme les données non vérifiées.

1. Josef Bican (Autrichien – Tchécoslovaque) : 805 buts

2. Romário (Brésilien) : 772 buts

3. Pelé (Brésilien) : 767 buts

4. Ferenc Puskás (Hongrois – Espagnol) : 746 buts

5. Cristiano Ronaldo (Portugais) : 736 buts

6. Gerd Müller (Allemand) : 735 buts

7. Lionel Messi (Argentin) : 717 buts

8. Ferenc Deák (Hongrois) : 576 buts

9. Uwe Seeler (Allemand) : 575 buts

10. Ernst Willimowski (Polonais – Allemand) : 554 buts

11. Eusébio (Portugais) : 552 buts

12. James McGrory (Écossais) : 550 buts

13. Franz Binder (Autrichien) : 546 buts

14. Fernando Peyroteo (Portugais) : 544 buts

– . Zlatan Ibrahimović (Suédois) : 544 buts

16. Hugo Sanchez (Mexicain) : 541 buts

17. Fritz Walter (Allemand) : 539 buts

18. Jozsef Takacs (Hongrois) : 523 buts

19. Gyula Zsengeller (Hongrois) : 522 buts

20. Zico (Brésilien) : 522 buts

21. Túlio Maravilha (Brésilien) : 515 buts

22. Alfredo di Stefano (Argentin – Espagnol) : 514 buts

23. Johann Krankl (Autrichien) : 514 buts

24. Gunnar Nordahl (Suédois) : 513 buts

25. Roberto Dinamite (Brésilien) : 512 buts