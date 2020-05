Harcèlement sexuel – Révélations de Pricile Kpogbeme: Agapit Napoléon justifie sa réaction

Après les déclarations de la journaliste Pricile Kpogbeme sur des faits de harcèlement sexuel dont elle aurait été victime, le Directeur de la télévision E-Etélé a aussitôt réagi pour clarifier certains points abordés par la journaliste. Quelques heures après, Agapit Napoléon Maforikan a justifié cette prompte réaction, qui visiblement, a donné lieu à des critiques à son encontre.

A aucun moment la journaliste Pricile Kpogbeme n’a cité le nom d’Agapit Napoléon Maforikan dans ses révélations; mais ce dernier s’est senti obliger de réagir. Pour justifier cette réaction fortement critiquée sur la toile, il évoque le fait qu’il ai été l’un des directeurs avec lequel la concernée a collaboré.

« Dans ses propos, elle a affirmé avoir fait toutes les télévisions sauf une seule qui n’était pas E-Télé, et sachant que la dernière télévision sur laquelle elle a travaillé est belle et bien E-Télé, l’amalgame était vite fait. Surtout qu’elle a soutenu que malgré ses expériences, elle serait à la maison pour raison de harcèlement, j’ai estimé qu’il était de mon devoir de faire des mises au point car l’image de E-Télé et celle de son Directeur étaient en jeu », a-t-il confié à Océan Fm.

Selon Agapit Napoléon Maforikan, sa réaction était opportune et il est prêt à reprendre. « Si c’était à reprendre, ce serait repris parce qu’il faut éviter de jeter l’opprobre et le discrédit sur tout le monde, alors qu’on a la possibilité de citer des noms des coupables afin de rendre possibles d’éventuelles sanctions », a-t-il déclaré. Il ajoute que son nom n’a pas été cité; mais il y a eu un mélange qu’il fallait éviter. « Nous avons été tous mis dans le même panier. Je devrais me démarquer de ces allégations… », a-t-il précisé.