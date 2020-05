Harcèlement sexuel au Bénin: voici ce que prévoit la loi

Au Bénin, le harcèlement sexuel est un phénomène qui polluent, tant l’administration publique que privée. Il est, pour la plupart du temps, exercé sur les femmes qui finissent par céder ou par quitter leur travail. Pour mettre fin à cette situation, le législateur a élaboré la loi n° 2006-19 du 05 septembre 2006, portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin.

Composée de 4 chapitres et de 26 articles, la loi n° 2006-19 du 05 septembre 2006 donne une définition claire de harcèlement et précise les cas dans lesquels on peut parler de harcèlement. Ladite loi protège les victimes et prévoit de sévères sanctions pour les couples des harceleurs.

Intégralité de la loi n° 2006-19 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin