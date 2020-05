Harcelée par Donald Trump la Chine hausse le ton et menace les Etats Unis de représailles

Un haut responsable chinois a déclaré que le pays défendrait fermement ses intérêts si les États-Unis cherchaient à contenir la Chine. Il a laissé entendre que cela ne réduira pas les dépenses militaires au cours de l’année à venir malgré l’épidémie de Covid-19.

Zhang Yesui, porte-parole du Comité des affaires étrangères du Congrès national du peuple, a rencontré la presse jeudi soir à Pékin pour annoncer l’ordre du jour de la prochaine session parlementaire et répondre aux questions des journalistes. « Si les États-Unis insistent sur une pensée de la guerre froide et mettent en œuvre des stratégies pour contenir la Chine, nuire aux intérêts fondamentaux de la Chine, le résultat ne peut que nuire à lui-même et aux autres », a-t-il déclaré en réponse à une question sur les relations entre les deux pays.

«La Chine ne déclenche jamais de problèmes et ne recule jamais lorsque des problèmes surviennent. La Chine défendra fermement sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts en matière de développement », a-t-il poursuivi. À l’ordre du jour de la session du Congrès national du peuple (CNP) de Chine, qui débutera vendredi, figure la résolution controversée visant à habiliter le Comité permanent de l’APN à entamer la rédaction d’un projet de loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong. Un autre élément est le code civil tant attendu, que la Chine n’a pas introduit jusqu’à présent.