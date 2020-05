Guinée: le FNDC prépare de nouvelles manifestations pour la libération de ses militants

Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) a annoncé la reprise des manifestations contre un troisième mandat du président Alpha Condé.

Fin de la trêve du FNDC en Guinée! Les gigantesques mouvements de contestation, contre un troisième mandat du président Alpha condé, vont reprendre de la plus belle des manières dans les rues guinéennes. En effet, le FNDC estime que la crise sanitaire est un prétexte pour le gouvernement de museler les opposants et d’arrêter illégalement ses militants. Pour l’ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo, le seul moyen de mettre fin à cette campagne inhumaine est la reprise des manifestations.

La campagne de massacre et de persécution déclenchée contre le FNDC continue de plus belle malgré la crise sanitaire et la suspension en raison de la pandémie des manifestations.

Le seul moyen d’arrêter cette campagne inhumaine est hélas la reprise des manifestations. — Cellou Dalein Diallo (@Cellou_UFDG) May 23, 2020

A l’annonce de la nouvelle, les autorités ont alerté les membres du Front, notamment sur les mesures en vigueur pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Mettant en garde « les éternels fauteurs de troubles », le ministère et la Sécurité et de l’Administration du Territoire estime que l’objectif des opposants est de provoquer des affrontements avec les forces de sécurité, d’occasionner de nouvelles victimes et de ternir ainsi l’image du pays.

Depuis fin octobre, l’opposition, la société civile et les syndicats, réunis au sein du FNDC, organisent de grandes manifestations pour exiger le respect de la constitution du pays en vigueur, avant le référendum constitutionnel.