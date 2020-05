Guinée équatoriale: cinq marins enlevés dans les eaux territoriales

Cinq marins, dont un Equato-guinéen et trois Russes, ont été kidnappés lors d’attaques de deux navires, dans les eaux territoriales équato-guinéennes, a annoncé le gouvernement.

« A l’aube du 9 mai, deux attaques pirates se sont produites contre des navires marchands. Les pirates sont repartis en emmenant, avec eux, cinq membres d’équipage, dont quatre étrangers et un Equato-Guinéen », a indiqué le ministère de la Défense, dans un communiqué. Selon les autorités, deux autres marins étrangers ont été blessés par balles, lors des assauts, et sont actuellement hospitalisés à la clinique Paz de Malabo.

Le Golfe de Guinée, qui s’étend des côtes du Sénégal à celles de l’Angola, en passant par celles du Nigeria, sur 5.700 km, est devenu, ces dernières années, un repaire de pirates et le nouvel épicentre d’attaques, pillages de navires et kidnappings contre rançons. Le Gabon, voisin de la Guinée équatoriale, a répertorié deux attaques depuis le début de l’année, dont une, début mai, qui s’est soldée par l’enlèvement de six marins au large de Libreville.

Ces derniers mois, des pirates ont attaqué aussi des navires, au large du Bénin. Une mission conjointe des marines béninoise et nigériane avait permis de libérer les otages.