Guinée: des manifestants bravent l’interdiction et rouvrent des mosquées

Des fidèles musulmans ont rouvert les mosquées, bravant ainsi les mesures d’interdiction décrétées par les autorités, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Guinée.

Des affrontements ont opposé, ces derniers jours, des manifestants, dont des musulmans et les forces de l’ordre. Les fidèles réclament la réouverture des lieux des culte. Mercredi, ils se sont déplacés nombreux pour rouvrir, sans casse, des mosquées pour pouvoir prier. « Le gouvernement est incapable de nous protéger contre le virus, donc on s’en remet à Dieu seulement. Comment peut-on laisser les marchés ouverts et fermer les mosquées?« , a déclaré à l’AFP l’un de ces jeunes manifestants, sous couvert de l’anonymat.

Ces réouvertures sont intervenues au lendemain de la mort de sept personnes dans des manifestations de protestation contre des restrictions liées à l’état d’urgence, mais aussi contre les très nombreuses coupures d’électricité qui affectent le pays. En vigueur depuis le 26 mars, l’état d’urgence sanitaire a entraîné l’interdiction de circulation entre Conakry et la province, ainsi que la fermeture des lieux de culte dans ce pays musulman à plus de 80%.

Depuis la tenue des législatives couplées avec le référendum constitutionnel, le nombre de cas a explosé dans le pays. Avec 2.372 cas confirmés et 14 décès en milieu hospitalier, la Guinée est l’un des pays d’Afrique de l’ouest, les plus touchés par la Covid-19. Récemment, le président Alpha Condé a exprimé ses réserves sur la gestion de la pandémie par les services compétents de l’Etat.