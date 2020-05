Guillaume et Stéphanie de Luxembourg dévoilent les 1res images de leur premier enfant

Le prince Guillaume, grand-duc héritier de Luxembourg, a partagé sa joie quelques heures après la naissance du prince Charles, son premier enfant avec la princesse Stéphanie. Le royal baby est né le 10 mai 2020 à la maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg.

Les premières images du prince Charles de Luxembourg, premier enfant du prince Guillaume et de la princesse Stéphanie sont déjà disponibles. Ceci suite à un appel visio avec ses heureux grands-parents le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg quelques heures après sa naissance dimanche 10 mai 2020.

Comme l’indique purepeople, dans une vidéo, le prince Guillaume a exprimé sa joie d’être devenu, à 38 ans, papa pour la première fois. Après avoir présenté son fils, le prince Charles, il a évoqué les circonstances particulières de la crise sanitaire du coronavirus.

Une situation qui n’a d’ailleurs pas empêché le prince Guillaume et la princesse Stéphanie de Luxembourg de partager au plus vite leur immense bonheur. « C’est une journée merveilleuse pour mon épouse et pour moi-même, a ainsi déclaré le grand-duc héritier Guillaume, dans une courte allocution prononcée devant la maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg. Cette journée que tant de parents attendent ; de pouvoir avoir leur enfant entre les mains, dans les bras. Ce sera un des plus beaux moments que nous aurons à vivre. Et je suis tellement heureux aussi de pouvoir le partager avec nos compatriotes. Ils attendaient ce moment déjà depuis longtemps, comme nous, nous attendions ce moment depuis longtemps. » a indiqué le nouveau papa.

Le prince Guillaume, 38 ans, et la princesse Stéphanie, 36 ans, sont mariés depuis 2012.