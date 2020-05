Guerre de coupes de cheveux : Cristiano Ronaldo répond à Lionel Messi (photos)

Le nouveau look de Lionel Messi pour son retour sur les aires de jeu, après plusieurs mois de trêve en raison de la pandémie du coronavirus, fait jaser la toile, depuis plusieurs jours. Mais la donne risque de changer, puisqu’une autre star, et pas des moindres, vient aussi de faire son entrée dans le jeu.

La guerre des coupes de cheveux fait rage sur les réseaux sociaux, depuis le retour à l’entrainement de la plupart des joueurs, en attendant la probable reprise des championnats (à l’exception de la Bundesliga, qui a déjà enregistré son troisième matchs post-confinement). Liverpool, Barça et Juventus…, tous ont déjà goûté à la folie de leurs pensionnaires, qui rivalisent d’ingéniosité en ces veilles de fin de saison.

Il y a quelques jours, Sadio Mané embrasait la toile avec une coupe de cheveux d’une ingéniosité étonnante. Un nouveau look, qui a été copieusement sifflé par les internautes.

Après lui, c’est au tour de Lionel Messi de montrer ses talents en terme de choix de coiffure. Le capitaine du Barça est apparu lors d’une séance d’entrainement avec la barbe complètement rasée, les joues bien lisses, ce qui rappelle ses débuts chez les Blaugranas.

Lionel Messi de retour à l'entraînement.. 🥶 pic.twitter.com/mBOZ9dFOGv — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 12, 2020

Et comme pour ne pas rester en marge de cette tendance, Cristiano Ronaldo a aussi sortie la sienne. L’attaquant vedette de la Juventus vient de dévoiler une nouvelle coupe. Celui-ci est retourné à l’époque où il avait carrément 18 ans.

Avec des coupes de 18 et 19 ans, Ronaldo et Messi annoncent peut-être un retour fracassant. Juste qu’à voir une coupe de jeunesse, ne donne pas la garantie d’une force extrême. À moins que les deux superstars fassent l’exception comme ils ont habitué le monde du foot, depuis plus d’une décennie.