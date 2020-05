Grande-Bretagne : elle meurt de Covid-19 après qu’un homme lui a craché dessus

Dans un rapport d’Al Jazeera, une femme, employée dans une gare en Angleterre, est décédée de COVID-19, le mois dernier, après qu’un homme qui prétendait avoir la maladie, lui a craché dessus.

L’annonce a été faite mardi par le syndicat auquel appartenait la victime. Le syndicat des transports TSSA a déclaré que Belly Mujinga, 47 ans, avait contracté le coronavirus avec un collègue quelques jours après l’agression du couple à la gare Victoria de Londres, le 22 mars. « Ils étaient sortis dans le hall de la billetterie lorsqu’ils ont été agressés par un membre du public qui leur a craché dessus », a déclaré le syndicat dans un communiqué. « L’homme a toussé et leur a dit qu’il avait le virus. »

Plusieurs jours plus tard, le médecin de Mujinga a demandé un congé de maladie, notant qu’elle souffrait de problèmes respiratoires sous-jacents, a déclaré la TSSA. Elle a ensuite été retirée du travail, mais est devenue plus malade et le 2 avril, elle a été emmenée à l’hôpital et mise sous ventilateur, a-t-elle ajouté. Mujinga est décédée trois jours plus tard, laissant derrière elle une fille de 11 ans et un mari. Le syndicat a déclaré qu’il avait signalé le cas aux autorités de surveillance de la sécurité ferroviaire pour enquête et qu’il demandait également des conseils juridiques « sur la situation et soutenait sa famille et ses collègues ».