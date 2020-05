Golfe d’Oman : un navire de guerre iranien pilonné par un missile, plusieurs marins tués

Près d’une vingtaine de marins iraniens ont été tués par « accident », à bord un navire de guerre touché par un missile ami, lors d’exercices dans le golfe d’Oman, a déclaré lundi, l’armée iranienne.

« Dimanche après-midi, lors d’un exercice effectué par un certain nombre de navires de la marine dans les eaux de Jask et Chabahar, le navire de soutien léger de Konarak a eu un accident », a indiqué l’armée sur son site Internet, cité par The National. Le même communiqué indique que « le nombre des martyrs de cet accident est de 19, et 15 ont également été blessés ». Le navire a été remorqué à terre plus tard. Le port de Jask est à environ 1 270 kilomètres au sud-est de Téhéran. Selon un rapport de la télévision nationale iranienne, le navire a été touché par un missile alors qu’il était trop proche d’une cible lors d’un exercice de tir.

Les médias locaux avaient précédemment rapporté qu’un navire de la marine iranienne avait bombardé par erreur un autre avec un missile et qu’au moins 40 personnes avaient été tuées ou portées disparues. Le navire touché opérait le long des côtes de la province d’Hormozgan en Iran. Cependant, la marine iranienne a déclaré qu’une personne avait été tuée et plusieurs autres, blessées, avant de réviser les chiffres à 19 et 15, respectivement. L’incident fait l’objet d’une enquête, a indiqué l’armée.