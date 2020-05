Gestion de la Covid-19: l’OMS contrainte à un audit indépendant

Au cours de la soixante-‎treizième Assemblée de l’Organisation Mondiale de la Santé, ouverte, lundi 18 mai 2020, l’instance a entériné l’évaluation indépendante de la gestion de la pandémie, demandée par les Etats-Unis, afin d’éviter de perdre le financement de la première puissance mondiale.

L’organisation mondiale de la santé a ouvert, ce lundi 18 mai 2020, sa soixante-‎treizième Assemblée. « La gestion de la pandémie de la Covid-19 » était l’unique point inscrit à l’ordre du jour. Dans son allocution, le directeur général de l’organisation est revenu sur l’ambiance tendue, qui prévaut dans l’organisation depuis le déclenchement de la pandémie. « La pandémie a fait ressortir le meilleur et le pire de l’humanité: la force et la peur; la solidarité et la suspicion; le rapprochement et le reproche”, avait-t-il laissé entendre.

Pour faire suite à la rivalité sino-américaine, l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a été contraint, mardi, à une enquête indépendante sur la gestion de la pandémie de Covid-19. Cette enquête a été sollicitée par les Etats-Unis qui soupçonnent les Chinois d’être derrière cette pandémie. Le pays de l' »Uncle Sam » avait même menacé de suspendre sa participation au financement de l’organisation. Un financement évalué à 400 millions de dollars USD par an. Pour éviter de perdre cette cagnotte, l’organisation a validé l’évaluation indépendante exigée par le président Trump. Il faut préciser que les Etats-Unis font face à la volonté de la Chine d’augmenter ses financements au profit de l’OMS et face à la colère de la Russie, qui soupçonne les Etats-Unis de vouloir détruire l’organisation, ces derniers n’ont point fait cas de la suspension de leur apport annuel.