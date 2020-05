George Floyd : Londres, Berlin, Rome, les manifestations aux USA se rependent

Des nations du monde entier ont observé avec horreur les cinq jours de troubles civils aux États-Unis après la mort de George Floyd, un Noir assassiné par la police. Alors que le pays est en ébullition, l’émotion s’empare de Londres avec des manifestations de soutien.

Les événements teintés de racisme ne surprennent plus même les alliés les plus proches de l’Amérique, bien que beaucoup aient regardé la couverture des manifestations souvent violentes avec un malaise croissant. Des voitures incendiées et des policiers anti-émeute aux États-Unis ont fait la une des journaux du monde entier dimanche, faisant passer la nouvelle de la pandémie de COVID-19 au deuxième rang à certains endroits.

George Floyd est décédé le 25 mai à Minneapolis après qu’un policier blanc lui a enfoncé un genou dans le cou. C’était le dernier d’une série de décès d’hommes et de femmes noirs aux mains de la police en Amérique.

Royaume Uni

A Londres, des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche dans le centre pour offrir un soutien aux manifestants américains. Chanter «Pas de justice! Pas de paix! » et en agitant des pancartes avec les mots « Combien de plus? » à Trafalgar Square, les manifestants ont ignoré les règles du gouvernement britannique interdisant les foules en raison de la pandémie. La police ne les a pas arrêtés ni réprimé. Les manifestants ont ensuite marché vers l’ambassade des États-Unis, où une longue file d’officiers a entouré le bâtiment. Plusieurs centaines de personnes tournaient dans la rue et brandissaient des pancartes avec des messages tels que «Arrêtez de tuer les Noirs».

Allemagne

L’ambassade des États-Unis à Berlin a été le théâtre de manifestations samedi sous le slogan: «Justice for George Floyd». Plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues dimanche dans le quartier de Kreuzberg, dans la capitale, portant des pancartes avec des slogans comme «Silence est violence», «arrêtez les policiers responsables» et «Qui appelez-vous lorsque la police assassine? » Aucun incident n’a été signalé.

Italie

En Italie, le principal correspondant américain du journal Corriere della Sera, Massimo Gaggi, a écrit que la réaction au meurtre de Floyd était « différente » des cas précédents de Noirs américains tués par la police et de la violence qui a été assurée. «Il existe des mouvements noirs exaspérés qui ne prêchent plus la résistance non violente», a écrit Gaggi, notant l’avertissement du gouverneur du Minnesota selon lequel «des groupes anarchistes et de suprématie blanche tentent d’alimenter le chaos».

Chine

En Chine, Hu Xijin, rédacteur en chef du journal public Global Times, a tweeté que les responsables américains peuvent désormais voir les manifestations par leurs propres fenêtres: «Je veux demander au président de la Chambre des représentants Pelosi et au secrétaire d’Etat Pompeo: si Pékin devrait soutenir les manifestations aux États-Unis, comme vous avez glorifié les émeutiers à Hong Kong? » Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a souligné les troubles raciaux américains en tweetant « Je ne peux pas respirer », que Floyd a déclaré avant sa mort.

Liban

Au cours du week-end, des manifestants libanais anti-gouvernementaux ont inondé les médias sociaux de tweets sympathiques aux manifestants américains, en utilisant le hashtag #Americarevolts. C’est un jeu sur le slogan du mouvement de protestation du Liban « les révoltes libanaises » qui a éclaté le 17 octobre de l’année dernière. En 24 heures, le hashtag #Americanrevolts est devenu le numéro un des tendances au Liban.