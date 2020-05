Gabon: ce plaidoyer de la communauté béninoise au président Patrice Talon

La communauté béninoise au Gabon a adressé, à l’endroit du président de la république du Bénin, son excellence Patrice Talon, un plaidoyer pour le maintien du consulat du Bénin à Libreville.

Dans une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, les ressortissants béninois, résidant au Gabon, ont indiqué qu’ils apprennent de source très crédible qu’il y aura prochainement la fermeture du consulat Général du Bénin à Libreville, dans le cadre d’un réaménagement de la carte diplomatique du pays. « Convaincus de la méthode rigoureuse et objective qui caractérise les prises de décision par votre gouvernement, nous n’avons pas de doute sur la pertinence d’une décision de suppression dudit consulat », ont-ils rassuré.

« Mais, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons humblement votre cœur et votre amour pour chacun de vos compatriotes, pour que le consulat du Bénin à Libreville soit maintenu », ont-ils demandé. A en croire leur déclaration, ils sont une communauté de plus de 100.000 personnes pour qui le consulat de Libreville représente tout un symbole de vie et d’espoir. Et d’ajouter: « Au Gabon, nous sommes dans plusieurs secteurs d’activités où nous tirons des revenus pour soutenir nos familles et participer au développement de notre pays ».

Pour eux, dans leur quotidien, ils éprouvent parfois des difficultés face auxquelles leur unique et seul recours pour les surmonter reste le consulat. « Nous vous supplions, Monsieur le Président de la République, de ne pas nous abandonner en maintenant le consulat du Bénin à Libreville », vont-ils insister. D’après leur message, ils sont disposés à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du président Patrice Talon par des propositions riches et concrètes pour le rayonnement du Bénin au Gabon et dans le monde.