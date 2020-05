France: l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 24 juillet

Le gouvernement français a prolongé, de deux mois, l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis le 24 mars pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Réunis en Conseil des ministres, le gouvernement français a approuvé la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, afin de maintenir le cap dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Selon le gouvernement, sa levée le 23 mai « serait prématurée », et « les risques de reprise épidémique » sont « avérés en cas d’interruption soudaine des mesures en cours ».

Le projet de loi va être examiné lundi par le parlement à l’ouverture de la session. Alors que le gouvernement a dévoilé les cartes de déconfinement progressif, Emmanuel Macron a prévenu encore vendredi à l’Élisée que le 11 mai serait une étape importante mais pas le passage « à une vie normale ». L’un des pays les plus touchés par la pandémie en Europe, la France a enregistré plus de 130 000 cas positifs, dont 50 212 guérisons et 24 594 décès.