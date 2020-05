France: Edouard Philippe dévoile la date du second tour des municipales

Le chef du gouvernement français, Edouard Philippe a annoncé vendredi la date de la tenue du second tour des élections municipales retardées en raison de la pandémie de coronavirus.

Depuis Matignon, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé la date du 28 juin pour la tenue du second tour de l’élection municipale en France. En effet, le chef du gouvernement conditionne la tenue du vote à l’amélioration de la situation sanitaire. Initialement prévu le 22 mars dernier, le scrutin avait été annulé en raison du confinement décrété pour lutter contre le Covid-19.

L’annonce fait suite au feu vert du conseil scientifique au gouvernement pour un déroulement du scrutin dans le mois de juin. Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur a mis l’accent sur le port du masque obligatoire pour les électeurs qui devront respecter les gestes barrières. En début de semaine, la maire de Paris, Annie Hidalgo et d’autres élus ont écrit au gouvernement pour exiger la tenue de ce second tour. Certainement que leur appel a été entendu par Emmanuel Macron et son équipe.