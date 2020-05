France – Confinement: Mbappé, meilleur influençeur

En plein confinement de la COVID-19, des comptes Twitter continuent de recevoir des abonnés, comme c’est le cas dans le monde du football en France. La personnalité française la plus influente sur les réseaux sociaux, pendant cette période de confinement est, selon une étude publiée par Le Parisien, Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, personnalité française la plus influente sur les réseaux sociaux. C’est du moins ce qu’a déclaré le journal Le Parisien et relayé par Sport Orange, selon une étude réalisée par la plateforme Synthesio, spécialisée dans la veille des réseaux sociaux. Cet attaquant du PSG, qui ne joue pas en cette période de crise sanitaire engendrée par le coronavirus, reste très populaire.

Mbappé, roi des influençeurs, comparé à ‘’Dieu’’

Le Mercato n’a même pas encore commencé, mais l’ancien Monégasque fait sensation. En seulement deux mois, soit du 1er mars à fin avril 2020, Synthesio a basé son étude sur les mentions sur Twitter, les interactions moyennes et les affichages. Selon la même source, cette étude montre que ce joueur, très convoité par le Real Madrid, arrive en tête, qu’un compte parodique sur « Dieu », des personnalités françaises les plus influentes sur Twitter, ainsi que le Président de la République Française, Emmanuel Macron, et les autorités sanitaires, en termes de suivi avec 4,1 millions d’abonnés sur Twitter.