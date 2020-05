Football / Covid-19 : Ce qu’a dit Michel Dussuyer sur ses poulains (AFM)

Michel Dussuyer, sélectionneur des Écureuils, a été l’invité des journalistes sportifs du groupe Afrique Football Médias (AFM), le lundi 25 mai 2020. En ce qui concerne le point sur son groupe en cette période de pandémie de Covid-19, le héros de la CAN 2019 projette « un bilan complet, après la reprise des championnats… ».

L’ancien Cannais, héros du peuple béninois lors de la CAN 2019 (quart de finaliste), attend la fin du mercato pour un bilan exhaustif des cadres de la sélection. « En ce qui concerne les cadres, on fera le bilan après le mercato d’été. C‘est vrai que Khaled Adénon, pour l’instant, est toujours sans club. Mais Stéphane Sessegnon, Michaël Poté, Fabien Farnolle sont dans leurs clubs.« , a déclaré Michel sur le forumAFM, dans une transcription de Precisium-Sports.

La suite permettra de connaître le vrai visage des ambassadeurs à même de défendre les couleurs nationales. Connaissant le technicien français, seule une présence active du joueur dans un club peut lui prétendre intégrer le groupe ( Ecu) et participer aux prochaines campagnes. Sur ce, Dussuyer espère la reprise des championnats, dès août ou septembre, pour un bilan complet. « On fera un bilan plus complet à la reprise des championnats au mois d’août ou de septembre. », a conclu Michel Dussuyer.