Financement du terrorisme : le Zimbabwe, le Ghana… sur la liste noire de l’UE ?

L’Union européenne est sur le point de mettre, sur liste noire, le Zimbabwe et d’autres pays qui présentent un risque financier pour l’Union. Ces pays sont suspectés de financer le terrorisme, rapporte Newsday.

Dans un rapport de Reuters, cité par le Newsday, des pays africains comme le Zimbabwe, le Botswana et le Ghana, sont sur le point d’être placés sur liste noire de l’Union Européenne, des pays finançant le terrorisme et/ou favorisant le blanchiment d’argent. Selon l’union, ils « constituent une menace importante pour le système financier du UE ».

Les pays, figurant sur la liste « constituent des menaces importantes pour le système financier de l’UE », selon le projet de document, qui est toujours sujet à modifications, indique Pindula News. En vertu du droit de l’UE, les banques et autres sociétés financières et fiscales sont tenues de contrôler de plus près leurs clients qui traitent avec des pays figurant sur la liste.