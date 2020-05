Fin du franc CFA : « Changer radicalement de nom à la monnaie ne sert à rien », Claudy Siar

A l’occasion de la célébration de la journée de l’Afrique, l’animateur star de l’émission « Couleurs tropicales » sur Radio France International (RFI), Claudy Siar, en a profité pour envoyer un message fort sur la question de la fin de l’asservissement du continent.

Claudy s’est, dans un premier temps, attardé sur la fin de l’appellation franc CFA de la monnaie des pays de l’UEMOA, que le parlement français a voté, il y a quelques jours. Pour l’activiste panafricaniste, « changer de nom ou changer radicalement de monnaie ne sert à rien si on reste dans le système monétaire mondial créé et contrôlé par les occidentaux ». Il poursuit en soulignant que « nous serons toujours à la table de l’autre ! Nous manquons de confiance en nous et surtout de capacité à s’unir pour bâtir et donc grandir ensemble.

« Nous passons notre temps à faire la moitié du chemin ».

Le journaliste se penche sur un autre sujet, tout aussi important, et exprime sa vision, en ce qui concerne l’appartenance du continent à certaines instances internationales. « Je suis pour que l’Afrique sorte de toutes les instances internationales (Nations Unies, FMI, Banque Mondiale, OMS, Tribunal International…), qui explique son asservissement politique, social, industriel et monétaire », a martelé Claudy Siar, avant de conclure par ces mots : « Un autre monde est possible, encore faut-il l’avoir imaginé…et en être conscient ».

La journée mondiale de l’Afrique est le jour de la commémoration annuelle de la fondation de l’Organisation de l’unité africaine, le 25 mai 1963. Elle est célébrée en Afrique et dans le reste du monde.