Fermeture du consulat général du Bénin près le Gabon: Faustin Kpanou remercie ses collaborateurs

En dépit du cri du cœur, lancé par la communauté béninoise, vivant au Gabon, la fermeture du consulat général du Bénin près le Gabon a été actée. Dans une note circulaire, en date du vendredi 15 mai 2020, à Libreville, le consul général du Bénin près le Gabon, le ministre plénipotentiaire et chef de mission, Faustin Homefa Kpanou, a remercié ses collaborateurs pour les loyaux services rendus à ses côtés. « Le gouvernement a décidé de réduire le nombre de ses représentations diplomatiques (…) Au nombre des postes concernés par cette réforme, figure le consulat général du Bénin près le Gabon, qui cessera définitivement ses activités le 31 juillet 2020« , lit-on dans la note de service.

Par ailleurs, Faustin Homefa Kpanou indique à ses collaborateurs qu’ils seront informés au moment opportun des dispositions qui seront prises pour la poursuite des relations de service et de bonne collaboration avec la diaspora dans tous les pays de la juridiction. « Au nom du personnel du consulat général et en mon nom propre, je vous remercie pour tous vos efforts consentis pendant mon court mandat en vue du rayonnement du Bénin en république gabonaise. En attendant mes mots d’aurevoir, je vous pris de recevoir mesdames, messieurs, mes sentiments cordiaux et fraternels« , indique la note.