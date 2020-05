Fédé Valverde : « Mon tacle sur Morata ? Je… »

Héros de la victoire du Real Madrid face à l’Atletico en finale de la supercoupe d’Espagne, Fede Valverde est revenu sur son tacle assassin sur Morata, qui a annihilé à coup sûr l’élimination des merengues. Célébré pour ce geste, l’Uruguayen confie qu’il en est pas du tout fier.

12 janvier 2020, le Real Madrid affrontait l’Atletico en finale de la Supercoupe d’Espagne. Un match serré entre deux adversaires qui se connaissent très bien. Aligné ce soir-là dans le Onze de départ, Fede Valverde a livré une copie parfaite, sauvant même son équipe d’une défaite certaine, en se sacrifiant dans les derniers instants de la prolongation, pour empêcher Alvaro Morata de marquer. Un geste qui lui a valu des ovations même dans le camp adverse.

Cinq mois après ces événements, le défenseur madrilène est revenu sur ce fait de jeu très commenté à l’époque. Même s’il est heureux de ce que son geste ait permis aux siens de décrocher le titre, leur premier trophée de la saison, l’international uruguayen n’en est pas du tout fier. « Je ne sais pas si je suis dans le cœur des Madridistas grâce à ça, mais je ne suis jamais fier de faire faute sur un adversaire. Je ne connais personne qui aime faire des fautes. L’idéal est de terminer les matchs sans en faire, mais les fautes font partie du football. Mais ce dont je n’aurais vraiment pas été fier, c’est de n’avoir rien essayé pour aider mon équipe sur cette action. C’était une faute propre, faite pour ne pas blesser, bien sûr. Je le dois à mon écusson et je le défendrai toujours dans les règles du jeu. Une faute fait partie des règles », a-t-il déclaré au cours d’une longue interview accordée au quotidien ‘ABC’.

L’Uruguayen affirme que son rêve est de finir sa carrière au Real Madrid et de porter la tunique blanche tous les jours. « C’est le rêve de ma vie [rester au Real Madrid pour toujours ]. Je ne veux pas être ailleurs qu’au Real Madrid. Rien ne ferait plus plaisir que d’être utile et nécessaire pour l’équipe de mes rêves« , a-t-il conclu.