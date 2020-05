Etats-Unis : tout juste remis en couple, Rick Ross embourbé dans une nouvelle affaire

La réussite dans les affaires ne rime pas toujours avec le bonheur en amour. Célèbre rappeur américain, Rick Ross enchaîne depuis quelques mois les ennuis judiciaires. Tout juste fiancé, l’artiste, poursuivi par son ex, pour pension alimentaire non payée, attendrait également un enfant d’elle.

C’est l’actualité qui fait le chou gras de la presse people depuis quelques semaines. Séparé de la belle Briana Camille, fin 2019, Rick Ross est accusé de ne pas payer la pension alimentaire des deux enfants qu’ils ont eu ensemble. Mais si l’affaire est toujours pendante devant la justice, de nouvelles révélations risquent de compromettre les plans du rappeur américain. En effet, l’interprète de “Hustlin” s’est mis en couple avec une sublime jeune femme. Hélas pour lui, les démons du passé ont resurgi. Briana Camille a, en effet, fait l’annonce de ce qu’elle attendrait un 3è bébé de son ex-compagnon.

L’avocat de la dame a annoncé que sa cliente essayait de garder le dossier privé, avant de le rendre public : « Elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour garder ça secret, et a évité de faire des commentaires à la presse. Mais après que Rick Ross, par l’intermédiaire de son avocat, a fait de fausses déclarations aux médias et le fait que le père de ses enfants n’ait fourni aucun soutien au cours des derniers mois, ne lui a laissé d’autre choix que de demander de l’aide du tribunal« . L’avocat de Rick Ross a, quant à lui, déclaré que ce dernier soutenait ses enfants. « Monsieur Roberts (Rick Ross) a toujours pris soin de ses enfants, et c’est aussi son intention ici. Nous espérons travailler dans ce processus le plus efficacement possible« , fait-il savoir. Le rappeur, âgé de 44 ans, a demandé au juge de ne pas donner suite au procès que son ex a entamé.