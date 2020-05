États-Unis: naissance d’un chat à deux visages (Vidéo)

Kyla et BJ King ont eu une drôle de surprise lorsque leur chatte a donné naissance à plusieurs chatons. L’un d’eux est en effet né avec deux visages.

Un fait plutôt rare : une chatte a donné naissance à un chaton avec deux visages, mercredi 20 mai, à Oregon, État des États-Unis situé dans le Nord-Ouest Pacifique. Kyla et BJ King ont eu une drôle de surprise lorsque leur chatte a donné naissance à plusieurs chatons. L’un d’eux est en effet né avec deux visages.

« Hier matin, quand je me suis levée, elle venait de les avoir et j’en ai vu quatre au début, explique Kyla à CBS. Ils bougeaient derrière elle, il y en avait deux autres. J’ai attrapé l’un d’eux puis celui qui est célèbre et je me suis dit: oh, il a deux visages.« Le couple explique à CBS que l’un des deux visages est un peu déformé mais qu’ils réagissent tous les deux quand ils sont nourris.

Kyla a dit qu’elle avait envoyé une photo à son mari, BJ King, avec un texte qui se lisait : « Nous avons 6-1/3 chatons maintenant ! ». L’un des enfants du couple a suggéré à Kyla de poster sur Facebook des informations sur leur rare petit félin. BJ a fait un pas de plus et a décidé de partager la nouvelle sur leur page communautaire locale, Albany Happenings.

« J’ai dit que nous aurions probablement une petite réaction et ça a été très vite », a déclaré BJ. « On a reçu une tonne de demandes pour ce chaton et tous les frères et sœurs, explique BJ. Mais on ne prévoit pas de le donner, on doit d’abord le garder en vie.« Le propriétaire du chaton explique: « On n’est pas très optimistes, mais il semble assez vif et il a de l’appétit. Il semble se porter plutôt bien« .

Kyla a contacté leur vétérinaire pour en savoir plus sur l’état du chaton, sur la façon de le soigner et sur ses chances de survie. Elle a appris qu’il n’y avait pas grand-chose à faire sur le plan médical pour cette minuscule créature. Tout ce qu’elle pouvait faire était de le mettre à l’aise et de l’aider à manger. « Il ne sait pas vraiment comment se nourrir correctement car il a deux bouches, alors j’ai essayé de le nourrir », dit Kyla. « Et, je veux dire, je vais faire de mon mieux mais ces animaux ne vivent généralement pas très longtemps. » Ils ont nommé leur chaton « Biscuit » et « sauce ».