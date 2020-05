États-Unis: le policier impliqué dans la mort de George Floyd arrêté et accusé

«Le policier impliqué dans la mort de M. Floyd, qui a été identifié comme Derek Chauvin, a été placé en détention» par la police criminelle, a déclaré le commissaire John Harrington, du département de la Sécurité civile du Minnesota. Les quatre agents impliqués dans le drame avaient déjà été licenciés et des enquêtes fédérales et locales ont été ouvertes pour établir leurs responsabilités.

Police officer Derek Chauvin has been arrested and is in custody for the murder of George Floyd. The first step towards justice.

— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) May 29, 2020