Etats-Unis – Cas rarissime de malformation faciale: un bébé est né avec deux bouches (Photo)

Un bébé est né avec deux bouches, une malformation rarissime, à Charleston, en Caroline du Sud. Les médecins ont détecté l’anomalie lors des examens du 3ème trimestre de grossesse, rapporte Sky News. Ils ont alors pensé qu’il s’agissait d’un kyste, d’un trouble osseux ou encore d’un tératome, des tumeurs qui peuvent être bénignes ou malignes, causé par un «fœtus in foetu».

Or, à la naissance, ils ont dû se rendre à l’évidence : il s’agissait bien d’une « cavité orale », c’est-à-dire une deuxième bouche. Outre les lèvres, une langue et six dents étaient cachées sur le côté du visage du bébé. Ce phénomène rarissime n’a été observé que 38 fois depuis 1900, selon Skynews. Chose incroyable : la langue effectuait les mêmes mouvements dans les deux bouches.

A baby girl has been born with two mouths due to a condition so rare that it has only been seen in 35 recorded cases since 1900 https://t.co/ciL1qG04qU

— SkyNews (@SkyNews) May 29, 2020