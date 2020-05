ESPN : Cristiano Ronaldo a encore battu lionel Messi dans cette catégorie

La chaîne américaine ESPN a dévoilé son top 10 des sportifs les plus célèbres de la planète. Et dans ce monde très fermé, c’est la star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, qui tient la couronne, devant ses deux dauphins, Lebron James et Lionel Messi.

En se basant sur les critères comme les recherches sur internet, les contrats de sponsoring, ainsi que le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux, la chaîne américaine, ESPN, a établi la liste des sportifs les plus célèbres de la planète. Dans ce classement très serré, c’est Cristiano Ronaldo qui vient en tête de liste. L’attaquant vedette de la Juventus a surclassé le très célèbre basketteur américain, Lebron James. Le capitaine du Barça, Lionel Messi, occupe la 3è place, tandis que le maître à jouer du PSG, Neymar, et la vedette du Tennis, Roger Federer, logent respectivement à la 4è et 5è case.

Un seul joueur africain figure dans le top 1OO de ce classement établi par le magazine américain. Il s’agit de l’ailier égyptien de Liverpool, Mohamed Salah (30e).

Ci-après le Top 10:

1) Cristiano Ronaldo (Football)

2) LeBron James (Basket-ball)

3) Lionel Messi (Football)

4) Neymar (Football)

5) Roger Federer (Tennis)

6) Tiger Woods (Golf)

7) Kevin Durant (Basket-ball)

8) Rafael Nadal (Tennis)

9) Stephen Curry (Basket-ball)

10) Phil Mickelson (Golf)

