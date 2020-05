Espagne: un ex-joueur du Real Madrid arrêté dans une opération anti-drogue

La police espagnole a procédé à l’arrestation de l’ancien footballeur colombien Edwin Congo (43 ans), ex-joueur du Real Madrid dans une opération anti-drogue à Madrid.

De sources policières, Edwin Congo a été arrêté ce mardi dans le cadre d’une opération contre le trafic de stupéfiants, dans laquelle dix personnes au total ont été arrêtées. En effet, il aurait déjà été relâché après avoir comparu devant un juge qui l’a questionné sur les trafiquants de cocaïne qu’il a fréquentés.

Selon AS, l’ex-footballeur aurait assuré ne plus avoir de liens avec les individus incriminés depuis plus d’un an. Il aurait également accepté de collaborer avec la brigade des stupéfiants en signe de sa bonne foi. Edwin Congo est connu en Espagne pour sa carrière de joueur, puis sa reconversion comme consultant dans les médias.

Arrivé au Real Madrid en 1999 en provenance du club colombien d’Once Caldas, l’international colombien a ensuite été prêté à Valladolid en Espagne, au Vitoria de Guimaraes au Portugal et à Toulouse en France.