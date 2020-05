Enceinte, Regina Daniels dévoile enfin son «baby bump» bien arrondi (vidéo)

C’est officiel! L’actrice Regina Daniels est enceinte de son premier enfant. La jeune femme de 20 ans a enfin montré son «baby bump» aux internautes.

Suite aux rumeurs, Regina Daniels a confirmé à ses fans qu’elle est bien enceinte. Elle a publié des photos de son ventre bien arrondi sur les réseaux sociaux. Regina Daniels a épousé son mari, Ned Nwoko, en mai 2019. A l’époque, le mari a été présenté comme un sugar daddy vu l’écart d’âge entre lui et sa conjointe (il a 59 ans tandis que Regina en a 19).

Pour Régina, la grossesse est le meilleur moment de sa vie. “Je n’ai jamais été aussi heureuse auparavant. Ce sentiment de devenir maman est le voyage le plus étonnant de ma vie… Je me vois parler à mon ventre toute la journée, regardant le miroir et je n’arrive toujours pas à y croire. Cet enfant est sur le point de changer toute ma vie oh 😩 ! Je n’en peux plus d’attendre”, a t-elle confié à ses fans sur instagram.