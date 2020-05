En colère, Ruth Elkrief tacle l’équipe de Yann Barthès

L’animateur Yann Barthès est dans le collimateur des journalistes pour ses moqueries dans l’émission « Quotidien ».

La journaliste politique et star de BFMTV Ruth Elkrief s’en est pris à Yann Barthès qui aime tourner en dérision, le milieu médiatico-politique. « Il y en a qui restent avec leurs clichés et leur pensée confinée. Pour moi, ceux-là, ils resteront confinés toute leur vie », a t-elle répondu aux questions de Timothée Vienne sur sa chaîne YouTube intitulée Télétravail. Il n’y a aucun doute qu’elle visait l’animateur de TMC et ses chroniqueurs, hilares en plateau pour se moquer d’elle et de sa collègue Apolline de Malherbe.

Pour Ruth Elkrief, citée par pure people, les moqueries de Quotidien étaient injustes et, surtout, elle reproche comme de nombreuses autres personnalités un montage vidéo peu flatteur et trompeur. « Il reconnaissait ses failles et ses erreurs. C’était pas suffisant ? Peut-être, mais la violence de la critique de nos positions ce soir-là m’a paru tellement décalée avec la réalité, et le besoin qu’on avait d’une parole un peu plus cadrée de la part des autorités. Or, c’était le cas ce soir-là.

Donc tout d’un coup, prendre trois phrases hors de leur contexte, les découper et vous balancer ça, pour moi, c’est le vieux monde. Sur le moment, je me suis beaucoup énervée. Et maintenant, c’est passé », a ajouté la journaliste. Rappelons que Ruth Elkrief a été journaliste à LCI, RTL ou Le Matin de Paris et exerce dans les médias depuis 1985.