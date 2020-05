« En 2018, Griezmann a été meilleur que CR7 et Messi »

Malgré son départ cet été chez le grand rival de Barcelone, Antoine Griezmann a toujours la cote à l’Atletico Madrid. Pour son ancien entraîneur, Diego Simeone, le Français est le joueur qui le plus tenu la dragée haute aux deux monstres du cuir rond, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, lors des trois dernières années.

Traité de traître pour avoir troquer le maillot de l’Atletico Madrid contre celui du Barça, Antoine Griezmann a toujours de l’estime pour son ancien entraîneur Diego Simeone. L’international français a passé cinq saisons chez les Colchoneros remportant au passage une Liga et un Europa ligue. De bonnes performances que se souvient encore « El Cholo » dans un long entretien accordé à ‘France Football’.

Recruté pour 30 millions d’euros, Griezmann jouait en poste d’ailier mais il a été repositionné en second attaquant par Diego. Un choix qui n’avait pas beaucoup plu aux dirigeants madrilènes, mais qui s’est avéré payant. « Je savais qu’il allait se plaire à ce poste. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, notamment sur le plan physique, et nous avons développé tout ce qu’il y avait de bien en lui », a confié le technicien argentin.

El Cholo n’a pas hésité à dresser des louanges à son ancien attaquant : « Mais, sur cette année 2018, aucun joueur au monde n’a fait de choses plus importantes pour son équipe que Griezmann pour la France et l’Atletico. La réalité est celle-là. Quand un mec parvient à ce que toute une équipe fonctionne autour de son cerveau, cela a une valeur inestimable« .

Et l’Argentin va encore plus loin et compare le Français aux deux monstres du ballon rond : « Intrinsèquement, on peut dire que Messi et Cristiano Ronaldo sont les meilleurs joueurs du monde, mais sur cette année 2018, non ! C’est Antoine qui a été au-dessus de tout le monde ».